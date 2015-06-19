Більшість бійців з батальйону "Торнадо" не причетні до злочинів - Лисенко

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив керівник прес-служби АП з питань АТО Андрій Лисенко.

"Знаємо, що є інформація про те, що більшість бійців з батальйону "Торнадо" не причетні до злочинів, тому хлопцям, які там зараз знаходяться нема чого хвилюватися, хвилюватися повинні тільки ті, хто скоїв злочини, і найбільше зараз піднімають піну", - розповів Лисенко.

Читайте такожВ. о. командира "Торнадо": Ми готові виконувати наказ АваковаПри цьому він уточнив, що "зараз цей конфлікт, який вийшов на публічну площину, буде завершено".

"Я не допускаю того, що буде штурм. Люди розуміють, що цього не може бути просто апріорі, тому найближчим часом на територію зайде слідча група, і все буде зроблено за законом", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН раніше, співробітники Департаменту внутрішньої безпеки МВС і Головної військової прокуратури ГПУ задержали командира і сімох бійців роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо".