У шосту хвилю мобілізації призвуть українців, які раніше не служили - Генштаб

Про це йдеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України Facebook.

"Планується, що в шосту хвилю мобілізації в рівних пропорціях потраплять як військовозобов'язані, які мають досвід військової служби, так і ті, хто раніше не служили", - повідомляють в Генштабі.

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Також в Генштабі додали, що армії потрібні фахівці для комплектування високомобільних десантних військ, розвідки, механізованих і танкових підрозділів, а також фахівці ремонтних спеціальностей, водії, військові інженери.

Нагадаємо, військовий прокурор Анатолій Матіос на початку січня прогнозував, що шоста хвиля мобілізації торкнеться 50 тис. осіб.