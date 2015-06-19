У шосту хвилю мобілізації призвуть українців, які раніше не служили - Генштаб
13:12, 19 червня 2015Суспільство
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У рамках шостої хвилі часткової мобілізації будуть призиватися військовозобов'язані громадяни України, які не служили раніше.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України Facebook.
"Планується, що в шосту хвилю мобілізації в рівних пропорціях потраплять як військовозобов'язані, які мають досвід військової служби, так і ті, хто раніше не служили", - повідомляють в Генштабі.
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Також в Генштабі додали, що армії потрібні фахівці для комплектування високомобільних десантних військ, розвідки, механізованих і танкових підрозділів, а також фахівці ремонтних спеціальностей, водії, військові інженери.
Нагадаємо, військовий прокурор Анатолій Матіос на початку січня прогнозував, що шоста хвиля мобілізації торкнеться 50 тис. осіб.
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