Профільний комітет Кабміну підтримав заборону зовнішньої реклами на частині доріг

Сьогодні, 19 червня, урядовий комітет з питань розвитку інфраструктури та екологічної політики під головуванням віце-прем’єр-міністра Валерія Вощевського одноголосно підтримав законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування».

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, на теперішній час вздовж доріг загального користування розміщено понад 6 тис. рекламоносіїв, при цьому 75% з них встановлено з порушенням чинних нормативно-правових актів.

Читайте такожУ центрі Києва з квітня демонтували понад 400 незаконних носіїв рекламиВодночас опитування, проведене Департаментом ДАІ МВС України, показало, що 82% респондентів визнали, що зовнішня реклама відволікає їх від керування автомобілем.

"Зміни стосуються лише доріг загального користування поза межами населених пунктів. Такий закон нам потрібен і для покращення безпеки руху на дорогах, і з естетичної точки зору. Крім того, це вимога міжнародного законодавства, зокрема Європейської угоди про міжнародні магістралі, яка забороняє розміщення рекламних щитів на сторонах міжнародних доріг", – сказав Вощевський.

Згідно з проектом, законно встановлені рекламоносії будуть демонтовані лише після закінчення терміну дії дозвільних документів.