У Запоріжжі представили документальну виставу про життя переселенців

В основу півторагодинної вистави покладено 15 історій переселенців з Криму та Донбасу, записаних учасниками проекту. Сценарій підготували кіровоградці Ден і Яна Гуменні, а режисером постановки стала переселенка з Криму Галина Джикаєва, повідомляє Радіо Свобода.

«Я, коли приїхала до Києва, у нас був перший проект з Інститутом «Республіка» «Дерево життя» про події на Майдані і в зоні АТО. Він був достатньо успішним. І фонд Еберта підтримав нашу ідею створити документальну виставу про переселенців. Ми вирішили змінити формат. Це виключно документальний формат. Монологи людей, які переїхали, були вимушені переїхати на материкову Україну. Коли ти зустрічаєшся з людьми, у них історії іноді більш гострі, ніж в нас. Люди можуть поїхати до Криму, а я не можу. Але є люди, у яких все гостріше, які пережили страшні речі. Це і бомбардування, і втрати, і зґвалтування. У нас є навіть унікальний персонаж – це ополченець, якого випадково на вулиці знайшли», – розповідає режисер Галина Джикаєва.

Читайте такожУ Львові відбувається присвячений культурі та історії Донбасу форумЧастина учасників проекту вже була задіяна в соціально-політичній виставі «Дерево Життя», яку презентували у Києві восени 2014 року. Серед акторів мешканці Києва, Чернівців, Запоріжжя та переселенці з Криму.

«Я – киянка, учасниця бойових дій, афганець. Була на Сході минулого року майже все літо як журналіст. І постійно маючи справу з переселенцями, по-різному сприймаєш. Різні є ситуації. Хтось їде, бо немає куди, нема виходу. Хтось не їде, бо вважає, як покинути, залишити місто, родину, домівку, країну на чужих людей і кудись їхати, і питання: «Куди?». А хтось їде до Києва, бо тут більше можливостей і дармовщини, і волонтери дадуть все, і ви мені всі винні. Ви – погані, а я – хороший. Іноді є і такі ситуації,– зауважує акторка Наталя. – Багато хто вважає, що країну штучно втягнули у війну і люди опинилися у заручниках ситуації. Є така точка зору. І кожна з них має право на існування. Нам тепер вчитися жити і розуміти людей, які стали вимушеними переселенцями у своїй країні».

Окрім Запоріжжя, спектакль покажуть в Одесі, Ужгороді, Києві, Чернівцях та Сєверодонецьку. Спектакль створено за підтримки Інституту «Республіка» та представництва фонду Фрідріха Еберта в Україні.

Наразі на території Запорізької області зареєстровано понад 63 тисячі вимушених переселенців зі сходу України. Загалом в Україні станом на 15 червня, за даними Міністерства соціальної політики, взято на облік близько 1,3 мільйона переселенців із Донбасу та Криму.