В УПЦ МП наберуть волонтерів, щоб давати професії воїнам АТО з інвалідністю

В Українській Православній Церкві Московського патріархату планується організувати набір волонтерів для професійної підготовки чи перепідготовки воїнів АТО з інвалідністю.

Про це розповів голова Синодального відділу УПЦ МП з соціально-гуманітарних питань протоієрей Владислав Діханов, повідомляє Центр інформації УПЦ МП.

«Для воїнів-інвалідів існує багато різних видів праці, які можна виконувати сидячи, навіть не виходячи з дому. Це можуть бути комп'ютерні спеціальності. Інваліди за слухом або зором можуть займатися, наприклад, роботою, пов'язаною з рукоділлям. Певні напрацювання у нас вже є, і ми сподіваємося на допомогу волонтерів», – каже протоієрей УПЦ МП.

За словами отця Владислава, підбирати професію людині будуть в залежності від фізичних можливостей, обумовлених інвалідністю.

«Але організовувати таку професійну підготовку чи перепідготовку інвалідів АТО ми зможемо тільки після того, як вони пройдуть психологічну реабілітацію», – зазначив отець Владислав.

1 квітня цього року на засіданні Священного Синоду УПЦ МП єпархіальним архієреям було рекомендовано утворити у ввірених їм єпархіях центри духовної підтримки та реабілітації учасників бойових дій на Сході України, нагадують у Центр інформації УПЦ МП.