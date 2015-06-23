Сьогодні почали діяти нові правила отримання шенгену для українців

Як повідомляє МЗС України, розгортання Візової інформаційної системи ЄС передбачає, що при поданні заявок на отримання шенгенських віз буде відбуватися зняття оцифрованих відбитків пальців і оцифрованих фотографій.

Згідно з новими правилами, біометрична інформація заявника буде зберігатися протягом 59 місяців і використовуватися під час обробки всіх наступних протягом цього періоду звернень за візами, а після закінчення цього терміну заявнику знову доведеться надавати такі дані.

В рамках дії ВІС від вимоги надання біометричних даних звільняються:

а) діти у віці до 12 років;

б) особи, для яких надання відбитків пальців фізично неможливо;

в) глави держав і урядів, члени національних урядів з їх дружинами/чоловіками, які супроводжують їх, а також члени їхніх офіційних делегацій у разі наявності запрошення від урядів держав - членів ЄС або міжнародних організацій для офіційних цілей;

Читайте такожЄК може визнати виконання Україною безвізових вимог восени, але скасують візи лише у 2016 році - єврокомісар

г) суверени та інші високопоставлені члени королівської родини у разі наявності запрошення від урядів держав - членів ЄС або міжнародних організацій для офіційних цілей.

"Процедура зняття відбитків пальців буде здійснюватися виключно на авторизованому обладнанні, що є гарантією запобігання будь-яких зловживань отриманою інформацією. Право проведення такої процедури мають консульські установи держав-членів, а також візові центри", - відзначили в МЗС.

У той же час, шенгенські візи, отримані до 23 червня 2015 року, залишаться дійсними до зазначеного в них строку.