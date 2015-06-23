Сьогодні почали діяти нові правила отримання шенгену для українців
З 23 червня в дипломатичних представництвах і консульських установах країн-членів ЄС в Україні вводиться обов'язкова процедура збору біометричних даних при оформленні шенгенських віз.
Як повідомляє МЗС України, розгортання Візової інформаційної системи ЄС передбачає, що при поданні заявок на отримання шенгенських віз буде відбуватися зняття оцифрованих відбитків пальців і оцифрованих фотографій.
Згідно з новими правилами, біометрична інформація заявника буде зберігатися протягом 59 місяців і використовуватися під час обробки всіх наступних протягом цього періоду звернень за візами, а після закінчення цього терміну заявнику знову доведеться надавати такі дані.
В рамках дії ВІС від вимоги надання біометричних даних звільняються:
а) діти у віці до 12 років;
б) особи, для яких надання відбитків пальців фізично неможливо;
в) глави держав і урядів, члени національних урядів з їх дружинами/чоловіками, які супроводжують їх, а також члени їхніх офіційних делегацій у разі наявності запрошення від урядів держав - членів ЄС або міжнародних організацій для офіційних цілей;
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г) суверени та інші високопоставлені члени королівської родини у разі наявності запрошення від урядів держав - членів ЄС або міжнародних організацій для офіційних цілей.
"Процедура зняття відбитків пальців буде здійснюватися виключно на авторизованому обладнанні, що є гарантією запобігання будь-яких зловживань отриманою інформацією. Право проведення такої процедури мають консульські установи держав-членів, а також візові центри", - відзначили в МЗС.
У той же час, шенгенські візи, отримані до 23 червня 2015 року, залишаться дійсними до зазначеного в них строку.