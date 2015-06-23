У Донецькій області демонтували ще один пам'ятник Леніну (фото)

Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах, передає місцевий портал 62.ua.

Демонтаж ведуть працівники КП "Спектр". Таким чином, вони виконують рішення міської ради від 10 червня.

Тоді депутатами Дружківської міської ради було прийнято рішення привести пам'ятники і пам'ятні знаки міста у відповідність з вимогами Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки».

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Нагадаємо, нещодавно на Харківщині група невідомих людей відбила "голову" і "плечі" пам'ятнику Леніну. Він був розташований на площі 40-річчя Жовтня в місті Валки.