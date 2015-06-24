Вночі у Полтаві вибухнув автомобіль з боєприпасами (фото, відео)

Як повідомляє місцевий сайт Коло з посиланням на очевидців, автомобіль загорівся на ходу.

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Зазначається, що військові вчасно помітили загоряння і намагалися його загасити. Проте вже через кілька хвилин викликали пожежників. Припаси, які були в причепі, почали вибухати. Люди почали чути вибухи ще в 1.00. Зокрема в мікрорайонах "Алмазний", "Сади" і "Яр".

"Прокинулися з чоловіком в 1 годині від звуку сильних вибухів. Подумали, що, можливо, це якась диверсія. З вікна було видно, що неподалік над трасою піднімався стовп чорного диму. Постійно, протягом 15 хвилин, не перестаючи, гриміли вибухи. Подзвонили в службу порятунку, там повідомили, що сталася надзвичайна ситуація, і їхні працівники вже виїхали на місце. Навіть в чотири ранку було чути поодинокі вибухи", – цитує сайт місцеву жительку мікрорайону "Яр" Лілію Гнатенко.

Разом з тим, як повідомили УНІАН очевидці, після півночі по трасі йшла колона військової техніки і в одній з машин загорілася кабіна. В результаті пожежі почали вибухати боєприпаси, які перевозив цей автомобіль.

За даними видання, постраждалих в результаті надзвичайної ситуації немає.

"Машина їхала з Києва в зону АТО. Постраждалих немає, зараз на місці працюють піротехніки", – розповів Юрій Сулаєв, речник УМВС у Полтавській області.

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Повідомляють також, що надзвичайна ситуація сталася у тому місці, де немає житлових будинків і за кілька сотень метрів до автомобільних заправок. Дорогу відразу ж перекрили, щоб ніхто не постраждав.

Офіційно причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.

#Полтава. Метрів 300 від місця нічного вибуху машини з БК. Київське Шосе перекрито. До МЕТРО не пускають. ЗМІ немає. pic.twitter.com/YOqDcwcYU5 — Lugansk News Today (@LUGANSK_TODAY) 24 Червень 2015

У той же час, як повідомляє на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Ігор Мосійчук, на даний момент пожежу вдалося загасити, на місці працюють вибухотехніки.