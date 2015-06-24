Церква відправила мешканцям Донбасу вже майже 2,5 тисячі тонн гуманітарної допомоги

Українська Православна Церква Московського Патріархату (УПЦ МП) передала понад 5 млн грн та 2,5 тис т гуманітарної допомоги на потреби української армії та мирного населення Донбасу у 2015 році. Про це йдеться у зверненні Священного Синоду УПЦ МП до народу України з нагоди святкування 1000-річчя преставлення святого рівноапостольного великого князя Володимира, повідомляє Центр інформації УПЦ МП.

“Від початку року мирне населення Донбасу через церковні центри допомоги отримало майже 2,5 тисячі тонн гуманітарних вантажів, які складалися з продуктів харчування, медикаментів, одягу, засобів гігієни, дитячого харчування. Завдяки церковним благодійним ініціативам за зимово-весняний період було зібрано понад 5 мільйонів грн. Ці кошти пішли на допомогу мирним громадянам, вимушеним переселенцям та українським воїнам”, - йдеться у звіті УПЦ МП.

“Почаївською Лаврою та Житомирською єпархією для української армії було передано два автомобілі, призначені для порятунку поранених. Православними вірянами Запоріжжя був відремонтований військовий госпіталь, а також закуплене медичне устаткування для нього”, - повідомяється у документі.

“Священики єпархій Донбасу, ризикуючи життям, щодня духовно опікуються тими, хто немає можливості виїхати з епіцентру війни. Багато з храмів стали притулками та благодійними їдальнями для бідних. Попри ризики, священики докладають зусиль для звільнення українських військовополонених”, - констатують в УПЦ МП.

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Також в УПЦ МП звітували про духовну опіку над українськими військовослужбовцями.

“На сьогодні вже створено 10 центрів духовної підтримки та реабілітації учасників бойових дій. В різних областях нашої Батьківщини священики Української Православної Церкви відспівують загиблих, котрі ціною життя боронили цілісність Української держави”, - підкреслюється у документі.

“Церква також не полишає і вдів та сиріт, які втратили своїх рідних на війні. Окремими єпархіями здійснюється матеріальна підтримка родин, які втратили свого годувальника”, - наголошують в УПЦ МП.

Священний Синод УПЦ МП закликав усіх вірних “дієво наслідувати приклад благодійності, який залишив святий князь Володимир.

“Сьогодні Церква є осередком милосердя. Всі її єпархії майже щодня спрямовують гуманітарну допомогу до Донецької та Луганської областей”, - констатують в УПЦ МП.