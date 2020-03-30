Зірковий карантин. Як депутати та селебріті живуть в ізоляції

Ще кілька тижнів тому багато відомих людей демонстрували доволі зверхнє ставлення до пандемії. Наприклад, прем’єр Великобританії - Борис Джонсон нещодавно був проти тотального карантину і наголошував, що «люди мають займатися справами, як зазвичай». А тепер і сам пішов на карантин: «Я самоізолююсь і це єдине правильне, що можна зробити».

Схоже трапилося і в Україні. Народний депутат Сергій Шахов сміливо заявляв з трибуни парламенту, що «ніякого коронавіруса немає, а коронавірус – в головах чиновників». Потім подався на елітний французький гірськолижний курорт Куршевель. Та ще й не один, а з цілою «командою» колег по парламенту - Сергієм Вельможним та Олександром Лукашовим.

Депутати ще не знали: елітні «тусовки» виявилися серйозним розсадником хвороби! Багаті та впливові часто заражалися першими через активні подорожі Європою. Дотягнулася інфекція навіть до Альберта другого – князя Монако (улюбленого місця відпочинку можновладців).

І ось тепер Сергій Шахов дає інтерв’ю прямо з лікарняного ліжка: «Головний біль, боліли сильно очі, перші дні викручували суглоби, боліли кістки. Дуже сильно загострилися запах та смак».

Він став першим парламентарем з офіційним діагнозом – «Covid-19». Але й ті, з ким відпочивав, теж потрапили до лікарні. Правда, до того всі встигли активно попрацювати в Раді. І, вочевидь, заразити чимало парламентарів. Сергій Рудик та Олександр Горбенко захворіли якраз після засідання. А відтак – у Раді зчинився переполох.

«Зараз важко сказати, хто контактував, хто не контактував, ми знаходились в одному приміщенні. По-друге, ми не знаємо, коли саме цей вірус міг передаватись», - народний депутат Олександр Скічко.

Втім, не буває поганого без хорошого. Адже тепер українським політикам доводиться лікуватися поруч із простими українцями та пізнати усі «принади» нашої медицини.

Сергію Шахову із компанією ще пощастило потрапити до столичної Олександрівській лікарні. Тепер місць там – обмаль. Тому, наприклад, депутатці Анні Скороход поталанило уже менше. Днями вона зізналася у соцмережах, що їй навіть тест на коронавірус робити не хотіли. Тож довелося застосовувати «важку артилерію» – депутатський мандат.

Як бачимо, навіть високий статус не захищає від хвороби. А відтак ціла купа депутатів, які могли заразитися, вирішили «не грати у російську рулетку» та самоізолюватися. Депутат та колишній шоумен Олександр Скічко запросив нас додому онлайн. І зізнається, що самотність переживає важко. «Ми людей останнім часом бачимо або по фейс тайму, або по телевізору», - каже він.

До загрози депутат поставився серйозно: передпокій та вітальню перетворив на такий собі міні-шпиталь. «В нас тут при вході завжди є маски, дезінфектор, - розповідає він. – Ліфт навчилися викликати ліктем, двері так само відкриваємо ліктями. Без дезінфектора на вулицю практично ніхто не виходить».

Цікаво, а де ж він взяв такі дефіцитні маски та дезінфектори?

«В мене було передчуття… Я завчасно придбав 100 масок, закупив через інтернет», - розповідає депутат.

Але що ж робити, коли, попри карантин, країна конче потребує термінової роботи Ради? Нардеп Ярослав Юрчишин показує рішення. Велику сесійну залу, крісло депутата, трибуну - все замінили технічні новинки.

«Нам видали ось такі хороші планшети. Тут є під'єднана фракційна пошта. А це - персональний кабінет депутата Верховної Ради. Показуємо законопроекти, які в нас не подані», - розповідає він.

Ярослав Юрчишин теж контактував з хворим Сергієм Шаховим. Тест на вірус виявився негативним, але він все одно залишився вдома. Показує, як кімнату перетворив і на офіс, і на тренажерний зал.

До карантину у сім’ї Юрчишиних поставилися серйозно – навіть у магазин ходять по черзі.

Зараз у депутата багато вільного часу. Тож троє дітей, дружина та кіт влаштовують сімейні вечори. «Згадуємо молодість, граємо на гітарі», - розповідає він.

А от іншому депутатові, Жану Беленюку, просто доводиться інколи все ж виходити із дому. Адже його домашній улюбленець без прогулянок не витримує. Вільний час нардеп нині присвячує книгам та вивченням мов. «Вчу англійську мову, у нас у фракції зараз зробили можливість вчити мови для усіх охочих», - розповідає він.

Також Беленюк підтримує імунітет фруктовою дієтою: «Під час карантину вживаю ананаси. Це вітамін С».

А от сім'я Олександра Качури вітаміни «вирощує» сама. «Дружина вирощує цибулю. Але не встигає виростати, я з’їдаю», - розповідає він.

Йому, як і колегам, через роботу таки доводиться «виходити у світ», тому теж прикупив масок та антисептиків: «Звичайно, що виходжу в комітети, виходжу на фракції, але користують респіраторами».

Втім, депутат звикає якомога більше працювати онлайн. Прямо на кухні.

Голова партії «Голос» Кіра Рудик «заспокоює нерви» невеличким садом. «В мене є маленький садочок, в якому зараз є час висаджувати та пересаджувати квіти. В мене є крокуси, є маленькі підсніжники. Є ялинка, яку я пересадила на вулицю», - розповідає вона.

Каже, що робота хоч і вдома, але все одно займає багато часу: «На карантині я, в основному, працюю. Займаюсь питаннями комітету з цифрової трансформації».

Але ввечері може дозволити собі погратись з котиком або почитати: «В мене з’явилась можливість перечитати всі книжки, які мені подарували за цілий рік. Зараз я читаю дві».

Депутат Анатолій Костюк у вільний час намагається укріплювати імунітет спортом. «Інколи двічі на день, інколи раз на день… 20 хвилин вправ. Качаємо прес, віджимаємось, присідаємо».

Заодно і зганяє зайві калорії. Адже зізнається – на карантині почав більше їсти: «Коли сидиш закритий, хочеться себе чимось побалувати».

Аби не ризикувати під час походів до магазина, замовляє доставку.

А от його колега Євген Брагар знайшов свій рецепт захисту від вірусу під час здійснення покупок: продукти купує під покровом ночі. «У дргуій годині ночі не має відвідувачів в магазинах», - розповідає він.

Та хоча деякі депутати на ізоляції, кількість захворілих з мандатом зростає. Аби вберегти себе і оточуючих, потрібно залишатись вдома. Зі свої домівок депутати радять: використовувати час з користю, обов’язково телефонувати батькам і питати, що їм потрібно, щоб вони зайвий раз не виходили на вулицю, і залишатись на карантині, так, як це робить чи не увесь світ!

Наприклад, зірки Голлівуду - Ідріс Ельба, Харві Вайнштейн, Індіра Варма, Том Хенкс з дружиною Ритою Вілсон, Ольга Куриленко та інші. Та ізоляції дотримуються й ті, хто не бажає заразитись. Наприклад, Олексій Потапенко (Потап) та його дружина Настя Каменських.

Зіркове подружжя дивиться фільми та читає книги – часу тепер вдосталь, співачка веде блог про те, як проходить їх ізоляція. Встигають і попрацювати. «Ми зняли новий кліп та випускаємо новий альбом», - розповідає Настя.

Потап надихнувся та написав пісню - «Карантин», і вже встиг відзняти кліп. А спільно з гуртом «Мозгі» випустив ще один хіт: «На карантині переважно займаюся тим, що пишу пісні».

А от Віталій Козловський понад все сумує за тренуваннями: «Єдине, що мені складно дається, це те, що спортзали зачинені. І доводиться займатися вдома. Ну, але вдома так вдома. Для цього в мене є гантелі».

Співак запрошує нас до себе додому через вебкамеру. В домашній атмосфері Віталій грається з котом, миє посуд і розповідає, як відповідально ставиться до карантину: «Від нас усіх залежить, наскільки довго буде цей карантин. Якщо ми будемо дотримуватися його умов, можливо, це значно швидше закінчиться. Мені б цього дуже хотілося».

Зірка показує - холодильник повний. До самоізоляції підготувався ґрунтовно: «Я людина господарська, намагаюся завжди слідкувати, щоб вдома щось було. Готового нічого немає. Але, якщо захочеш щось з’їсти, наприклад, сирники - береш сир, сметану, борошно, яйце і починаєш готувати».

На їжу значно більше почав витрачати соліст гурту ОТорвальд - Женя Галич.

«Тепер я знаю, що у нас є місячний бюджет, який ми розподіляємо на весь час карантину. Це жахливо, але тепер я розбираюся в тому, скільки що коштує. Багато їжі йде, тому що ви раніше не так часто їли вдома», - розповідає він.

Свій карантин рок-зірка проводить за містом, каже, що їм пощастило жити в селі, адже можна гуляти в лісі. «Ми з родиною спілкуємось, пізнаємо один одного, граємо в ігри, стрибаємо на батуті, вчимо уроки, готуємо», - розповідає він.

Натомість співачка Джамала перечікує пандемію у квартирі. Зірка зараз вагітна, тож турбота про своє здоров’я та здоров’я сім’ї - надважлива. На ізоляції Джамала з родиною: чоловіком, його батьками та дитиною. Попри домашні справи, співачка все ж намагається працювати: «Я продовжую працювати на відстані, з музикантами постійно обмінюємося думками з приводу нових пісень нового альбому. Хоча емоційно дуже важко працювати. Намагаюся не втрачати позитиву, але не встигаю нічого».

Аби вечори не минали сумно, а фанати могли насолоджуватися музикою з дому, переможниця Євробачення дає безкоштовні онлайн концерти. «Роблю кавери, щоб розважати аудиторію. Зробила онлайн концерти», - розповідає Джа.

Звісно, на таких заходах грошей не заробиш. А через карантин довелося скасувати тур. Це вдарило по гаманцю співачки: «У квітні я мала бути в Харкові. Це дуже сумно. Повірте, музиканти, співаки, ми всі залежимо від аудиторії. І карантин просто б’є в саме серце. А які будуть наслідки, ніхто не знає», - розповідає вона.

В зірковій сім’ї Юрія Горбунова та Катерини Осадчої все дуже по-домашньому. Пара влаштовує сімейні вечори біля каміна, грається з сином і теж спілкується з аудиторією онлайн.

Втім, для нас Юрій Горбунов підготував дещо особливе. Під час карантину чаклує на кухні: «Не щодня ми буваємо на кухні, але карантин треба використовувати з користю».

І дає фірмовий рецепт оладок: «Ми з Іваном сьогодні на господарстві. У нас від мами є завдання - приготувати смажені кабачки. Тож ми з Івасиком потрели два кабачки, додали яйця, борошно, перець, сіль і зробилася така каша-малаша, з якої ми починаємо випікати наші млинці».

Калорії потрібно зганяти, тому Юрій, разом з сином качає прес.

А співачка та ведуча Солоха тренується разом з донькою. Зірка проводить карантин вдома, в Одесі, з дитиною та чоловіком. За господарством мусить дивитися сама: «Хатня робітниця до нас просто не доїхала, няня у нас на карантині, і я зараз роблю все сама. Тепер розумію більшість українських жінок».

Карантин суттєво повпливав на зіркові кишені: «Ми залишилися без роботи, довелося скасувати багато концертів, виступів, багато зйомок, які планувалися».

Тож Солоха не дочекається, коли знову можна буде вийти на сцену і паралельно обмірковує, як ще можуть заробляти гроші артисти: «Можна давати онлайн уроки співу, можна рекламувати онлайн продукцію».

А ведучий та мандрівник Дмитро Комаров працює віддалено. Про те, як минають його дні під час карантину, розповідає у блозі. Мовляв, зробив собі кабінет у китайському стилі. А ось похід за покупками для Дмитра – справжня спецоперація: «Сьогодні найбільша заборона для моєї сім»ї – бувати у місцях великого скупчення людей. Якщо я йду в магазин, надягаю респіратор, максимально щільно притискаю його до лиця, щоб мінімізувати потрапляння інфекції».

Українські зірки, попри фінансові втрати, залишаються вдома. Тим самим вони бережуть здоров’я та життя не лише собі, а й іншим людям. Карантин мине, і вже скоро всі оговтаються від страшного коронавірусу, потрібно лише перетерпіти, і робити це потрібно з дому. «Я вірю, що дуже скоро ми все подолаємо і прийде справжня весна», - каже Джамала.

Та якщо українські селебріті відповідально поставилися до карантину, то російський бомонд, здається, подумав, що безсмертний. В розпал пандемії вони зібралися на святкуванні дня народження сестри композитора Ігоря Крутого. Лєра Кудрявцева, Микола Басков, Алсу, Ірина Алєгрова та Ані Лорак розважалися на вечірці. Цей захід відвідав співак Лев Лещенко. Попри погане самопочуття, співак вирішив вийти у люди. А вже згодом потрапив у лікарню, в якій в нього виявили коронавірус. Захворіла і його дружина.

Також на цьому святкуванні був прес-секретар Володимира Путіна - Дмитро Песков. Чи заразився він вірусом і чи вже встиг його передати президенту Росії - невідомо. Але, наприклад, співак Ігор Ніколаєв лежить в лікарні з пневмонією, і, цілком ймовірно, що це коронавірус, адже музикант також контактував з Лещенко на вечірці… Хто ж наступний?

Олена Кононенко, Сабіна Обухова, Тетяна Стежар