Вищий цивільний і кримінальний спецсуд підтвердив вироки по "Врадіївській справі"

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури.

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Як повідомлялось раніше, 29 листопада 2013 року колегія суддів Первомайського міськрайонного суду винесла вирок чотирьом обвинуваченим у "Врадіївській справі".

Зокрема, колишнього капітана міліції Євгена Дрижака за скоєння розбою, зґвалтування і спробу вбивства Ірини Крашкової, а також службові злочини і зберігання наркотиків, суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням спеціального звання "капітан міліції".

Колишній лейтенант міліції Дмитро Поліщук за злочини стосовно Ірини Крашкової та службові злочини засуджений до 15 років в’язниці з конфіскацією всього майна і позбавленням спеціального звання "лейтенант міліції".

Сергій Рабіненко засуджений за розбій і замах на вбивство І. Крашкової до 11 років виправної колонії з конфіскацією майна.

Окрім того, колишный заступника начальника Врадіївського райвідділу міліції Михайла Кудринського за приховування тяжкого злочину і перевищення влади суд позбавив звання "майор міліції" і засудив до 5 років позбавлення волі.

Довідка УНІАН . 27 червня 2013 року 29-річну мешканку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації. 28 червня за підозрою у скоєнні зґвалтування, розбійного нападу та завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук та єгер Сергій Рабіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також вказувала потерпіла.