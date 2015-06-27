Кіностудії Довженка для виходу з кризи необхідно понад 130 млн грн - Кириленко

Про це заявив міністр культури В'ячеслав Кириленко на засіданні колегії відомства, пише Левый Берег.

За словами міністра, надходжень від оренди на національних кіностудіях буде недостатньо, щоб підтримувати їхню діяльність на належному рівні.

"100% надходжень від оренди на національних кіностудіях залишатимуться у спецфонді кіностудії, і можуть направлятися на їхній розвиток, на їхні справи, їхні проекти, і таким чином використовуватися для підтримки діяльності Національної кіностудії Довженка, Національного центру Довженка, національної "Кінематеки" і "Укркінохроніки". Хоча, навіть і ці 100% від оренди, вони не вирішать там питання, тому що Національна кіностудія Довженка, за найменшими розрахунками, вимагає для виходу з кризи від 130 млн гривень", - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН раніше, міністр культури підкреслив, що саме зараз інтерес до українського кіно та культурі в цілому дуже високий, на тлі агресії з боку Росії. Зараз в Україні склалися унікальні умови для того, щоб почати відновлення повноцінного національного кіновиробництва.