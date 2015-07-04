ДСНС попереджає про сильні зливи з градом та шквали на півдні України

Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) попереджує про погіршення погодних умов на півдні країни.

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«4 липня у південній частині місцями сильні зливи, подекуди град і шквали до 20 м/с», - йдеться в повідомленні відомства.

Як повідомляв УНІАН, вихідні в Україні, 4 і 5 липня, будуть сонячними і теплими.