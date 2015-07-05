В окупованому Криму на охорону здоров'я не вистачає 10 мільярдів

Про це заявив глава "МОЗ" Криму Олександр Могилевський, повідомляють "Новости Крыма".

Як зазначив Могилевський такий дефіцит виник через те, що при розробці бюджету не врахували деякі питання: подушне фінансування, забезпечення ліками та медпрепаратами пільгових категорій громадян, які поділяються на три групи – федеральну, суб'єктову і регіональну.

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Він також нагадав, що у другому півріччі у Криму будуть застосовуватися норми федерального законодавства, згідно з якими фінансування здійснюється 50% на 50%, що призведе до зменшення фінансування лікувальних установ для оплати праці деяких категорій працівників.

Раніше прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв визнав, що з цінами на ліки є проблеми, а також складно налагодити виробництво багатьох медикаментів в Росії.