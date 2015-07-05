В окупованому Криму на охорону здоров'я не вистачає 10 мільярдів

17:44, 05 липня 2015
Суспільство
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У Криму в 2016 році дефіцит бюджету на охорону здоров'я складе 10 мільярдів рублів.

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Про це заявив глава "МОЗ"  Криму Олександр Могилевський, повідомляють "Новости Крыма". 

Як зазначив Могилевський такий дефіцит виник через те, що при розробці бюджету не врахували деякі питання: подушне фінансування, забезпечення ліками та медпрепаратами пільгових категорій громадян, які поділяються на три групи – федеральну, суб'єктову і регіональну.

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Він також нагадав, що у другому півріччі у Криму будуть застосовуватися норми федерального законодавства, згідно з якими фінансування здійснюється 50% на 50%, що призведе до зменшення фінансування лікувальних установ для оплати праці деяких категорій працівників.

Раніше прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв визнав, що з цінами на ліки є проблеми, а також складно налагодити виробництво багатьох медикаментів в Росії.

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