У Дніпропетровську за допомогою ДНК-експертиз встановлено імена 192 загиблих бійців АТО

Про це УНІАН повідомили в департаменті взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту та оборонної роботи Дніпропетровської облдержадміністрації.

За інформацією департаменту, з початку проведення АТО до Дніпропетровського обласного бюро судово-медичної експертизи було доставлено 946 загиблих, з них 563 упізнали родичі, 119 - за допомогою ДНК-експертизи.

На Краснопільському кладовищі Дніпропетровська поховано 209 невідомих воїнів. За результатами ДНК-експертизи встановлені імена 73 з них і 64 тіл вже перепоховано на рідній землі – в різних областях України.

Наразі триває молекулярно-генетична експертиза ще 190 тіл воїнів АТО.

Як повідомляв УНІАН, при експортно-криміналістичному центрі МВС у Києві 1 жовтня 2014 року створений Єдиний реєстр загиблих під час проведення АТО. Кожен регіон має доступ до цієї бази.