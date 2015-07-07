ДСНС: будівля, яка горіла в Києві, не є посольством Ємену, пожежу загасили (фото, відео)

Державна служба з надзвичайних ситуацій уточнює, що офісна будівля на вулиці Стеценка, 12 у Києві, в якій сталася пожежа, не є посольством чи консульством Ємену, як повідомляли спершу, повідомляє Радіо Свобода.

За повідомленням, повідомлення про пожежу надійшло о 17:59, пожежники, що прибули на місце, виявили загоряння даху площею близько 300 квадратних метрів.

Читайте такожУ Житомирі загорівся розважальний центр (фото)До гасіння пожежі залучили 6 одиниць техніки та понад 30 бійців особового складу, і о 20:10 пожежу ліквідували, мовиться в повідомленні.

В ДСНС заявляють, що причину пожежі встановить слідство.

Дипломатичних представництв Ємену в Україні не існує – цю країну представляє за сумісництвом її посольство в Москві в Росії. В Києві є лише почесне консульство Ємену, що, за даними МЗС України, зареєстроване за іншою адресою.