У Харкові внаслідок збройного нападу загинули інкасатори "Укрпошти" (фото)

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області.

За даними міліції, нападник із автомата обстріляв поштовий автомобіль, який доставляв матеріальні цінності.

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Внаслідок обстрілу загинуло троє осіб, які перебували в автомобілі поштової служби. Після цього злочинець забрав кілька мішків з поштовими відправленнями, сів в автомобіль та зник з місця.

В Харькове введен план-перехват: при ограблении сегодня утром из автомата убиты трое сотрудников "Новой почты" pic.twitter.com/yL3GRxfQwS — IT Sector Харьков (@itsector) July 10, 2015

У місті введений план перехоплення. Інших постраждалих внаслідок злочину немає.

За інформацією джерела видання "Вечерний Харьков", напад стався близько 8 ранку. За попередньою інформацією, загинули інкасатори "Укрпошти", які перевозили гроші у поштове відділення.