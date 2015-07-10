У Харкові внаслідок збройного нападу загинули інкасатори "Укрпошти" (фото)

09:53, 10 липня 2015
Суспільство
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Напад на співробітників пошти у Харкові, за попередніми даними, скоїв один нападник, озброєний автоматичною зброєю.

vk.com/itsector

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області.

За даними міліції, нападник із автомата обстріляв поштовий автомобіль, який доставляв матеріальні цінності. 

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Внаслідок обстрілу загинуло троє осіб, які перебували в автомобілі поштової служби. Після цього злочинець забрав кілька мішків з поштовими відправленнями, сів в автомобіль та зник з місця.

vk.com/livekharkov

У місті введений план перехоплення. Інших постраждалих внаслідок злочину немає.

За інформацією джерела видання "Вечерний Харьков", напад стався близько 8 ранку. За попередньою інформацією, загинули інкасатори "Укрпошти", які перевозили гроші у поштове відділення.

facebook.com/slava.mavrichev
vecherniy.kharkov.ua

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