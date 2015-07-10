На Івано-Франківщині п'яний чоловік з ножем напав на співробітника ПриватБанку

Вчора, 9 липня, в одному з відділень ПриватБанку на Івано-Франківщині п'яний чоловік з ножем напав на співробітника банку.

Як повідомила прес-служба банку, наприкінці робочого дня у відділення "ПриватБанку" в місті Косів зайшов чоловік у нетверезому стані, і вимагав оформити йому кредитний ліміт на картку.

З урахуванням неадекватної поведінки та стану клієнта персонал банку запропонував йому звернутися наступного дня вже тверезим. У відповідь на зауваження чоловік дістав ніж та завдав удару в район грудної клітки заступнику керівника відділення Андрію Кіцкаю. Його колега, керівник відділення Ярослав Крицкалюк, зміг вибити ніж у нападника, скрутити його та затримати до прибуття міліції.

Затриманий виявився 54-літнім місцевим жителем Іваном К., якого було передано слідчо-оперативній групі Косівського РВ УМВС.

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«Ми розцінюємо цей випадок як замах на вбивство нашого співробітника, який вижив тільки завдяки своєчасній допомозі з боку колег, – говорить керівник Служби безпеки ПриватБанку Станіслав Крижановський. – Сьогодні ми очікуємо на адекватну реакцію правоохоронних органів із затримання злочинця та порушення кримінального провадження за фактом тяжкого злочину».

За даними Служби безпеки банку, постраждалого співробітника банку з пораненням грудної клітки та значною втратою крові було госпіталізовано в Косівську ЦРБ.

Зараз стан здоров’я співробітника задовільний.