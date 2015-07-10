Одеські курсанти-десантники успішно приводнились з повітря (фоторепортаж)

Приводнення — одна з найскладніших вправ парашутно-десантної підготовки. За правилами безпеки, після розкриття купола парашутист повинен відстебнути підвісну систему і вистрибнути у момент торкання до води. Тому крім загальних навичок десантування, які повинні бути доведені до автоматизму, тут потрібні ще холоднокровність і впевненість у собі, повідомляє Думская.

Під час нинішніх занять особлива увага приділялася заходам безпеки. Курсанти стрибали у море з вертольота Мі-8 з висоти 600 метрів, технічне забезпечення здійснювали військовослужбовці окремого понтонно-мостового полку. Безпеку приводнення забезпечували кілька катерів.

Читайте такожВМС України вдосконалюють підготовку кадрового складу - командувачВ підсумку заняття пройшли успішно. "Майбутні офіцери отримали практику десантування на воду і в черговий раз продемонстрували свою універсальність, професіоналізм і десантний бойовий дух", - сказав після занять начальник факультету Станіслав Чумак.

Нагадаємо, десантний факультет готує офіцерів не тільки для аеромобільних і повітряно-десантних військ, але також для підрозділів морської піхоти та державної служби з надзвичайних ситуацій.