Під Слов'янськом від вибуху загинув чоловік, його дружина поранена
12:47, 11 липня 2015Суспільство
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Вибух стався в кар'єрі в селищі Райгородок
Обставини події з'ясовуються / mil.gov.ua
У Слов'янському районі Донецької області в результаті вибуху загинув чоловік, його дружина поранена.
Як повідомили в облуправлінні МВС, вибух стався в кар'єрі в селищі Райгородок.
"Сімейна пара виявила вибухонебезпечний предмет, в результаті маніпуляцій з ним предмет вибухнув. Чоловік 1977 року народження загинув на місці. Його дружина 1978 року народження з осколковими пораненнями кінцівок доставлена в лікарню", - йдеться в повідомленні.
Речові докази з місця події вилучено і направлено на експертизу, обставини події з'ясовуються.
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