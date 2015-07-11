Під Слов'янськом від вибуху загинув чоловік, його дружина поранена

У Слов'янському районі Донецької області в результаті вибуху загинув чоловік, його дружина поранена.

Як повідомили в облуправлінні МВС, вибух стався в кар'єрі в селищі Райгородок.

"Сімейна пара виявила вибухонебезпечний предмет, в результаті маніпуляцій з ним предмет вибухнув. Чоловік 1977 року народження загинув на місці. Його дружина 1978 року народження з осколковими пораненнями кінцівок доставлена в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Речові докази з місця події вилучено і направлено на експертизу, обставини події з'ясовуються.