"Правий сектор" заявляє про організацію блокпостів і постачання боєприпасів оточеним у Мукачевому

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві прес-секретар 13-го батальйону Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Олексій Бик.

"Блокпост уже з'явився на Житомирській трасі за Києвом", - повідомив Бик.

Своєю чергою, речник "ПС" Артем Скоропадський заявив, що блокпости встановлено не лише під Києвом, "але ще у тих місцях, щоб не могла міліція проїхати не туди, саме в Закарпатський регіон... І я думаю, що ще будуть додаткові блокпости, якщо це знадобиться".

Читайте такожВ Одесі, Черкасах та Сумах "Правий сектор" почав безстрокові акції протестуПри цьому Бик додав, що оточені в Мукачевому бійці "Правого сектора" отримали від членів організації додатковий боєкомплект.

"Наразі ми лише можемо сказати, що наша група, наші побратими прийшли до них, забрали поранених і принесли їм додатковий боєкомплект. Вони будуть триматися далі", - сказав Бик.

Разом з тим, він відмовився називати точну кількість представників "ПС", які перебувають у Закарпатській області і брали участь у перестрілці 11 липня в Мукачевому.