ЗМІ: Угорщина посилила охорону кордону з Україною через Мукачеве
16:20, 12 липня 2015Суспільство
1213 0
Угорщина посилила охорону кордону з Закарпаттям та зменшила пропуск українців на свою територію.
zakarpattya.net.ua
Про це повідомляє місцеве видання Новини Закарпаття.
За інформацією видання, угорські митники більш прискіпливо почали перевірки автомобілів, які рухаються на угорську територію. Також встановлено додаткові поліцейські патрулі,які повторно перевірять авто, які пересікли угорсько-українських кордон.
Читайте такожУ Мукачеве стягують спецпідрозділи Нацгвардії для врегулювання збройного конфлікту (фото)За неофіційними даними, все це пов'язано з подіями, які зараз проходять у Мукачевому.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter