ЗМІ: Угорщина посилила охорону кордону з Україною через Мукачеве

Про це повідомляє місцеве видання Новини Закарпаття.

За інформацією видання, угорські митники більш прискіпливо почали перевірки автомобілів, які рухаються на угорську територію. Також встановлено додаткові поліцейські патрулі,які повторно перевірять авто, які пересікли угорсько-українських кордон.

Читайте такожУ Мукачеве стягують спецпідрозділи Нацгвардії для врегулювання збройного конфлікту (фото)За неофіційними даними, все це пов'язано з подіями, які зараз проходять у Мукачевому.