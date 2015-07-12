У "Правому секторі" заявляють, що нардеп Ланьо залишив територію України
23:08, 12 липня 2015Суспільство
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Народний депутат Михайло Ланьо після подій у Мукачевому виїхав за кордон.
У "Правому секторі" заявляють, що Ланьо залишив територію України
Про це повідомляє прес-служба "Правого сектора" на сторінці в Facebook.
«Депутат Ланьо – кримінальний авторитет, контрабандист, який був винуватцем розстрілу наших побратимів в Мукачево, виїхав за кордон. Зрозуміло, що його без проблем пропустили на кордоні в Закарпатті, де він тримав грандіозні потоки контрабанди, зокрема, наркотиків», - йдеться в повідомленні.
Також в «Правому секторі» заявили про продовження безстрокових акцій під стінами Адміністрації президента і по всій країні.
Депутат #Ланьо - кримінальний авторитет, контрабандист, що був винуватцем розстрілу наших побратимів у м. Мукачево, виїх...Posted by Правий Сектор on Sunday, July 12, 2015
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