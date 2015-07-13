Всього внаслідок стрілянини в Мукачевому постраждали 13 людей, двоє у тяжкому стані - медики

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні Скрип заявив журналістам.

З його слів, у суботу, 11 липня, всі сили охорони здоров’я Закарпатської області були сконцентровані для надання допомоги потерпілим.

Загалом, за даними Скрипа, в стаціонарному режимі чергували 16 бригад медиків, були розгорнуті резервні ліжка в Мукачівській центральній районній лікарні.

«Ми були готові прийняти навіть те населення, яке могло бути евакуйоване», - додав начальник управління.

Він також повідомив, що за заявкою лікарів до Мукачевого в суботу виїхали дві бригади у складі нейрохірургів та судинного хірурга.

Всього, за словами посадовця, до лікарів звернулося 13 осіб. Наразі двоє з них перебувають в Мукачівській ЦРЛ у реанімаційному відділенні, ще 6 – у різних відділеннях обласної клінічної лікарні в Ужгороді.

Читайте такожДвоє бійців ПС, які переховуються у лісі біля Мукачевого, взяли у заручники дитину — МВС"Усі важкі зараз у Мукачеві. Хворий з черепним пораненням перебуває в комі, медики констатують, що навіть у разі, якщо йому вдасться вийти з неї, то прогноз на повноцінне життя дуже сумнівний. Інший важкохворий - спецназівець з пораненням в стегно, він стабільний, прогноз хороший, але поки що лікарі не переводять його з реанімаційного відділення", - уточнив Скрип.

Він також повідомив, що одному з поранених відірвало три пальці кисті руки, вчора було проведено з цього приводу мікроріхургічну операцію, вона пройшла вдало, і наразі принаймні про збереження двох пальців можна буде говорити.

Загалом усі операції, проведені закарпатськими медиками, пройшли вдало, додав Скрип.

Стан обох поранених членів «Правого сектора», котрих доставили вчора до Мукачевого, оцінюється як середньої тяжкості.

Читайте такожЯрош негативно сприйняв самодіяльність ПС в Мукачеві – глава Закарпатської ОДАЗі слів Скрипа, був протермінований час надання допомоги, оскільки вони вчасно не зверталися. «Вчора після огляду і надання першої допомоги в Мукачівському ЦРЛ обоє поранених переведені в обласну клінічну лікарню. Прооперовані обоє, ускладнень не передбачається, гарні перспективи, що органи, які постраждали, будуть збережені», - сказав начальник управління.

Він уточнив, що в одного постраждалого кульове вогнепальне поранення гомілки – осколкове, складне, відкрите, в другого – вогнепальне поранення верхньої кінцівки.

«Відзначу, що поранені члени ПС дуже грамотно вели себе в сенсі надання медичної допомоги. Поранений в гомілку користувався джгутом і кожні півгодини на 5 хвилин відпускав кров. Це європейський підхід, саме завдяки йому тканини ноги не відмерли, збережені», - сказав Скрип.

Він також повідомив, що обоє поранених членів «Правого сектора» молоді люди – їм 17 та 22 роки.

Скрип додав, що наразі є інформація щодо двох загиблих. Один з них перебуває в морзі Мукачівської ЦРЛ, призначена судово-медична експертиза. Тіло іншого загиблого досі не знайдене.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня у Мукачевому виник конфлікт зі стріляниною. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між «Правим сектором» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

У результаті конфлікту є вбиті і поранені, кількість яких уточнюється.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.