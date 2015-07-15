Читачі УНІАН вважають відповідальною за конфлікт у Мукачеві центральну владу

Цю тезу підтримали 40,6% (923) з 2 276 читачів групи УНІАН ВКонтакте, які взяли участь в опитуванні щодо причин конфлікту.

Приблизно однакова частка опитаних звинувачує у конфлікті "Правий сектор", який хотів підпорядкувати собі контрабандні потоки (16,2%, 368 користувачів), вважає винними рівною мірою всіх фігурантів (15,5%, 352 користувачі) і не визначилися з відповіддю (15,4%, 351 користувач).

Найменше опитаних - 12,4% - вважають, що це провокація місцевої влади проти "Правого сектора". За такий варіант проголосували 282 користувачі.

Читайте такожФігурант скандального відео в Мукачеві Микола Йовбак показав дозвіл на зброю, міліцейський жетон і картку журналістаНагадаємо, 11 липня в Мукачеві сталася перестрілка між членами "Правого сектора" і міліцією, викликала всеукраїнський резонанс.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, спочатку конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "Правого сектора", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Кілька бійців "Правого сектора" після інциденту ховаються в лісі. Чотири учасники перестрілки затримані, двоє з них були поранені і перебувають у лікарні.

Раніше начальник управління охорони здоров'я Закарпатської ОДА Василь Скрип заявив, що внаслідок інциденту в Мукачеві всього постраждали 13 осіб - члени «Правого сектора», правоохоронці та цивільні особи. Є інформація про двох загиблих.