Прокурор Нідерландів: версія з "Буком" у справі про катастрофу MH17 є основною

Про це в інтерв'ю BBC заявив прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, який очолює розслідування, передає РБК-Україна.

"Це не єдина правдоподібна версія, але це найбільш достовірна версія нашого розслідування. При цьому ми як і раніше розглядаємо й інші сценарії. Один з них це те, що ракета "Бук" була запущена з іншого району, іншого місця. Також ми вивчаємо технічну спроможність версії, що літак міг бути збитий ракетою класу "повітря-повітря". Це необхідно для того, щоб при проведенні судових слухань ми могли показати, що інші версії неспроможні", - заявив Вестербеке.

Прокурор також сказав, що розслідування ще не дійшло до етапу, коли з'являються певні підозрювані. "Звичайно, є коло людей, які нас цікавлять, але нинішній етап розслідування поки не дозволяє вказувати на конкретних підозрюваних", - зазначив він.

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"Я дуже сподіваюся, що до кінця року ми досягнемо достатніх результатів, щоб розповісти про те, що стало причиною трагедії і, можливо, нам вдасться вказати на тих, хто несе за це відповідальність", - додав Вестербеке.

Раніше УНІАН повідомляв, що спільна міжнародна слідча комісія має в своєму розпорядженні докази, що дозволяють притягнути до відповідальності певних осіб, причетних до сбитию 17 липня 2014 року над Донбасом малайзійського авіалайнера.