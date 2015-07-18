На Закарпатті з'явиться нова поліція

У Закарпатській області з’являться наряди нової патрульної служби.

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков домовився з головою Закарпатської облдержадміністрації Геннадієм Москалем сьогодні під час робочої поїздки в Ужгород, повідомили УНІАН у прес-службі МВС.

Нові патрулі охоронятимуть правопорядок на території Ужгорода та Мукачевого, а також на автошляхах між цими містами. Це дасть змогу надійніше забезпечити правопорядок, а відтак – збільшити кількість туристів на Закарпатті.

Читайте такожПоліція в Києві вперше застосувала табельну зброю проти бійцівського пса

Також Аваков відвідав у лікарні правоохоронців, поранених під час стрілянини в Мукачевому 11 липня. Міністр вручив бійцям спецпідрозділу УМВС відомчі відзнаки. Один правоохоронець отримав найвищу відзнаку - табельну вогнепальну зброю.

На даний час у лікарні перебувають 7 бійців, які 11 липня під час спецоперації із затримання озброєних зловмисників в Мукачевому отримали поранення різного ступеня тяжкості.