У Львові прикордонники та МВС звільнили з полону жінку-мігрантку (відео)

Як повідомляє прес-служба прикордонників, напередодні оперативні підрозділи ДПСУ отримали інформацію про місце можливого незаконного утримання мігрантів у Львові.

За попередніми даними було встановлено, що в помешканні утримуються 4 незаконні мігранти - вихідці з В’єтнаму та Узбекистану, а причетними до тримання людей, скоріш за все, є організатори переправки мігрантів через кордон. Вони вимагають від бранців доплатити кошти у розмірі близько 10 тисяч доларів США за їх "подорож" до країн Європи.

Читайте такожНа Львівщині прикордонники виявили полонених мігрантів, проводиться спецоперація по звільненнюЗавдяки проведеній операції правоохоронці з полону звільнили громадянку В’єтнаму. Її в помешканні незаконно утримував громадянин Вірменії. Наразі проводяться слідчі дії.

Також ДПСУ оприлюднила відеозапис, судячи з якого, до операції залучалися рятувальники.