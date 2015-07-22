Червоний Хрест може долучитися до етапування засуджених з окупованих територій – Геращенко

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Ірина Геращенко.

«Сьогодні у Мінську з представниками Тристоронньої контактної групи зустрівся головуючий в ОБСЄ Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дайчич. А якщо говорити про ключові підсумки роботи нашої гуманітарної підгрупи, то ми звернулися до ОБСЄ і МКЧХ з проханням направити своїх представників на судилища, що розпочинаються в Ростові над Надією Савченко та Олегом Сенцовим», - зазначила Геращенко.

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«Також, ми домовилися про те, що Червоний Хрест може, у якості моніторингової місії, долучитися до міжнародної процедури етапування засуджених, які відбувають покарання в тюрмах на окупованих територіях…», – написала вона.

«На окупованих територіях в тюрмах знаходиться близько 10 тисяч тих, хто відбуває покарання, визначене українськими судами ще до війни, отже це не полонені. З цих ув’язнених, за нашою інформацією, близько тисячі просять про те, що хочуть відбути залишок терміну покарання в інших установах, на території, що під контролем української влади. Це важливо, адже це теж українські громадяни, нехай навіть такі, що скоїли злочини і по яким прийнято вироки», – зазначила депутат.

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«Але ми, як держава, маємо бути впевнені, що до них не приміряють заборонених методів. Якщо вдасться це зробити – будемо також вважати це нашою маленькою, але важливою роботою в гуманітарній сфері. І працюємо далі по переговорам по звільненню наших героїв, що знаходяться в полоні. Дуже сподіваємося на успіх», – написала Геращенко.

Сьогодні у Мінську з представниками Тристоронньої контактної групи зустрівся головуючий в ОБСЄ міністр закордонних прав ... Posted by Iryna Gerashchenko on Tuesday, July 21, 2015

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Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін надіслав міністрам закордонних справ країн ЄС і «Великої сімки» листи з проханням направити своїх представників до міст проведення судів над українською льотчицею Надією Савченко і українським режисером Олегом Сенцовим, які незаконно утримуються в Росії за сфабрикованими звинуваченнями.