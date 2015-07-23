США розповіли про привітання пілотів бомбардувальників РФ з Днем незалежності Америки
Американські ВПС піднімали два винищувачі F-15 на перехоплення двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, які виявили в небі над Тихим океаном, в 39 кілометрах від узбережжя штату Каліфорнія.
Про це повідомляє видання Washington Free Beacon.
Згідно з інформацією, інцидент мав місце 4 липня, однак дані американських військових були оприлюднені пізніше.
Відзначається, що пілот одного з бомбардувальників привітав льотчиків ВПС США.
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"Доброго ранку, американські пілоти, ми тут, щоб привітати вас з 4 липня, вашим Днем незалежності", - сказав російський пілот після виходу в ефір.
У свою чергу американські військові розцінили дії екіпажів Ту-95 як брязкання зброєю з боку Росії і підкреслили, що поява стратегічних бомбардувальників поблизу узбережжя США несе набагато більше небезпеки, ніж звичайні розвідувальні місії США біля берегів Росії.