США розповіли про привітання пілотів бомбардувальників РФ з Днем незалежності Америки

Про це повідомляє видання Washington Free Beacon.

Згідно з інформацією, інцидент мав місце 4 липня, однак дані американських військових були оприлюднені пізніше.

Відзначається, що пілот одного з бомбардувальників привітав льотчиків ВПС США.

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"Доброго ранку, американські пілоти, ми тут, щоб привітати вас з 4 липня, вашим Днем незалежності", - сказав російський пілот після виходу в ефір.

У свою чергу американські військові розцінили дії екіпажів Ту-95 як брязкання зброєю з боку Росії і підкреслили, що поява стратегічних бомбардувальників поблизу узбережжя США несе набагато більше небезпеки, ніж звичайні розвідувальні місії США біля берегів Росії.