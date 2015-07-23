Завтра спека відпустить лише західні регіони, в інших областях буде до +37

У п'ятницю, 24 липня, атмосферний фронт з північного заходу Європи прийде в Україну і тимчасово послабить спеку в західних областях до 23-29 градусів тепла.

На решті території очікується протягом дня 25-32, на півдні місцями 34-37 градусів тепла. Очікується суха погода, лише в західній частині пройдуть локальні грозові дощі, повідомляє «Оpogode». У західній частині місцями пройдуть дощі і грози. Температура повітря вночі 17-22 тепла, вдень 23-29 градусів тепла. У північних областях без опадів. Температура повітря вночі 14-20 тепла, вдень 24-30 градусів тепла. У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 15-20, вдень 26-32 градуси тепла. Читайте такожВ Китаї понад 178 тисяч осіб постраждали через посуху У східних областях - переважно сухо. Температура повітря вночі 14-20 тепла, вдень 26-32 градуси тепла. У південній частині дощі малоймовірні. Температура повітря вночі 17-22 градуси тепла, вдень 30-35, місцями 37 градусів тепла. У Києві очікується суха погода. Температура повітря вночі 20-22 градуси тепла, вдень 30-33 градуси тепла. Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с.

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