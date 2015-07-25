У Мадриді у вересні відбудуться збори Світового конгресу українців

Як повідомили УНІАН у прес-службі СКУ, протягом трьох днів учасники Річних загальних зборів підсумують діяльність СКУ за 2014 - 2015 рр. та накреслять шляхи на майбутнє щодо координації діяльності українців усього світу в підтримці України, протидії російській дезінформації та зміцненню світової мережі СКУ.

У програмі також - хода і мітинг “Світове українство з Україною”.

Також повідомляється, що особи, які зробили значний внесок у популяризацію творчої спадщини та вшанування Тараса Шевченка за межами України, будуть нагороджені ювілейною відзнакою СКУ “200 років з дня народження Тараса Шевченка”.

Окрім того, відбудеться концерт з нагоди 70-річчя поселення українців у Іспанії та 10-річчя заснування складової організації СКУ - Українськa громада Іспанії за права, честь і гідність українців.

*** Світовий конґрес українців (СКУ) є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 34 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн. Заснований у 1967 р., СКУ був визнаний у 2003 р. неурядовою організацією у Економічній та соціальній раді Організації Об’єднаних Націй зі спеціальним консультативним статусом.