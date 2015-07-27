Народний депутат Єремеєв у тяжкому стані знаходиться у лікарні - ЗМІ
00:12, 27 липня 2015Суспільство
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Народний депутат керівник групи "Воля народу" Ігор Єремеєв, який 26 липня впав з коня в Волинській області, перебуває в комі.
У депутата важка черепно-мозкова травма / УНІАН
Про це повідомили джерела ТСН.
У депутата важка черепно-мозкова травма голови, після падіння він так і не приходив до тями.
Спочатку лікарі казали, що Єремеєв не транспортабельний, однак увечері на медичному вертольоті депутата усе ж відправили в Київ.
"Судячи з усього, на цьому наполягла його родина", - припустило джерело.
Інформацію про черепно-мозкову травму Українській правді підтвердила прес-секретар Єремеєва Ірина Серова. Разом з тим, вона не підтвердила і не спростувала інформацію про те, що нардеп травмувався, впавши з коня.
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