Народний депутат Єремеєв у тяжкому стані знаходиться у лікарні - ЗМІ

Про це повідомили джерела ТСН.

У депутата важка черепно-мозкова травма голови, після падіння він так і не приходив до тями.

Спочатку лікарі казали, що Єремеєв не транспортабельний, однак увечері на медичному вертольоті депутата усе ж відправили в Київ.

"Судячи з усього, на цьому наполягла його родина", - припустило джерело.

Інформацію про черепно-мозкову травму Українській правді підтвердила прес-секретар Єремеєва Ірина Серова. Разом з тим, вона не підтвердила і не спростувала інформацію про те, що нардеп травмувався, впавши з коня.