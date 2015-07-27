Завтра грози і шквали трохи охолодять Україну після сильної спеки

На решті території температура повітря знизиться до 23-28 градусів тепла. У більшості областей пройдуть короткочасні грозові дощі, однак опади очікуються локально і різної інтенсивності, можливі навіть град і шквали. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині вночі та вранці пройдуть грозові дощі, вдень буде переважати суха погода. Температура повітря вночі 12-18 тепла, вдень 22-27 градусів тепла.

У північних областях очікуються короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 13-18 тепла, вдень 23-28 градусів тепла.

У центральній частині також місцями короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 15-20, вдень 27-33 градуси тепла.

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У східних областях буде панувати волога, з грозовими дощами, погода. Температура повітря вночі 18-23 тепла, вдень 30-35 градусів тепла.

У південній частині дощі, грози. Температура повітря вночі 18-23 градуси тепла, вдень 30-36 градусів тепла.

У Києві - місцями короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла, вдень 25-27 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується західний, 5-12 м/с.