Нацбанк випустить монету вагою 1 кг

До десятиріччя грошової реформи, яке відзначатиметься 2 вересня, Національний банк України планує випустити монету вагою 1 кг. Про це начальник відділу організації виробництва грошових знаків НБУ Тамара ЛОШМАНОВА повідомила сьогодні журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Т.ЛОШМАНОВОЇ, монету буде зроблено зі срібла і її діаметр становитиме 100 мм, тираж – 500 штук.

За словами начальника відділу, загалом у 2006 році НБУ планує випустити ювілейні монети 32 найменувань з різних металів. Половину ювілейних монет вже випущено, додала вона, відзначивши, що третина з ювілейних монет випускається з дорогоцінних металів.

У 2005 році НБУ випустив 36 ювілейних монет. Кращою монетою минулого року була визнана монета «Сорочинський ярмарок».