Бойовики мають намір "амністувати" більше 2 тисяч засуджених - голова Луганської ОДА

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської ОДА Георгій Тука.

При цьому Тука зазначив, що кримінальні справи цих людей не передаються українській стороні.

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"Воювати засуджені не рвуться. Тим не менш, намагаючись потрапити на територію України, ці люди затримуються прикордонниками. Після цього починається саме неймовірне: документів у них немає, кримінальних справ немає, рішенню суду на взяття під варту, практично, ні на що спертися", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку новопризначеного керівника області Георгія Туки, на Луганщині не можна проводити місцеві вибори, які призначені на 25 жовтня цього року.