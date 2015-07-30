У Києві затримали за хабар офіцера СБУ

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, «слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України, спільно із Управлінням внутрішньої безпеки СБУ викрито офіцера Головного управління СБУ в Києві та Київській області в одержанні неправомірної вигоди у вигляді комп’ютерної техніки вартістю понад 40 тис. грн від громадянина за сприяння останньому у його подальшій підприємницькій діяльності шляхом усунення перешкод та вирішення проблемних питань з правоохоронними органами».

Читайте такожУ Маріуполі підполковника міліції піймали на хабарі (фото) За даними Генпрокуратури, в ході обшуку в помешканні зазначеного працівника Служби безпеки майно, отримане як неправомірна вигода, виявлено та вилучено.

На даний час до Печерського районного суду Києва подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, поінформували в ГПУ.

Крім того, як підкреслили в Генпрокуратурі, слідством встановлено, що вказана особа, яка отримала хабар, є кандидатом на посаду детектива в Національне антикорупційне бюро України та вже пройшла другий етап конкурсного відбору.