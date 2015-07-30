У Запоріжжі побили і викрали керівника місцевого "Правого сектору"

14:54, 30 липня 2015
Суспільство
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Міліція проводить розслідування за фактом викрадення керівника запорізького осередку "Правого сектору" Олександра Тарана.

/ Фото УНИАН

Як повідомили у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, про викрадення повідомив водій Тарана.

Згідно з повідомленням, «27 липня о 10.42 до Орджонікідзевського РВ ЗМУ надійшло повідомлення від служби "102" про звернення чоловіка 1957 р.н., який назвався водієм керівника запорізького осередку "Правого сектору" і повідомив про те, що коли він під'їхав зі своїм роботодавцем на вул. Тбіліську і вийшов з машини, до них підійшли 8 чоловіків, один з них вдарив в обличчя голову запорізької осередку «ПС». Потім керівника запорізького осередку "ПС" посадили в «джип» кольору хакі, який зник з місця пригоди у невідомому напрямку».

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За даними ВЗГ, цього ж дня викраденого чоловіка виявили вдома, але на контакт з правоохоронцями він не пішов - відмовився давати свідчення, а 29 липня сам звернувся із заявою до органів внутрішніх справ.

«Він заявив про завдання йому тілесних ушкоджень і про викрадення», - повідомили у міліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Ведеться слідство.

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