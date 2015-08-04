У Луцьку за один день у патрульну поліцію зареєструвалися 500 кандидатів

Як повідомили УНІАН в УМВС області, 359 осіб подали анкети онлайн, 210 заповнили документи безпосередньо в пункті прийому анкет, у Палаці культури Луцька.

«Серед охочих поповнити лави поліції 60,8% становлять чоловіки. 66,1% претендентів мають вищу освіту, 18,3% - студенти. З числа поданих заявок бажання працювати в новій поліції виявили лише 2,6% діючих працівників органів внутрішніх справ», - йдеться в повідомленні.

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«Така статистика свідчить, що волиняни активно долучаються до процесу змін і перетворень у країні. Приємно, що вже в перші дні бажання вступити до лав патрульної поліції у Луцьку виявило стільки кандидатів. Варто відзначити й те, що всі анкети були оброблені і вчасно внесені до загальної електронної бази даних кандидатів на службу в патрульну поліцію», - зазначив заступник начальника УМВС України у Волинській області Олександр Поліщук.

Як повідомляв УНІАН, у Луцьку повинні набрати 160 поліцейських і створити 20 цілодобових патрулів. Прийом документів від кандидатів на вступ в патрульну поліцію в місті почався 3 серпня і триватиме до 18 серпня. Нові патрулі повинні приступити до чергування у листопаді.