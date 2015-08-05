В одному з барів Одеси виникла сильна пожежа, якій передував вибух - ЗМІ

Як повідомили виданню Таймер очевидці, пожежа почалася з гучного хлопку, слідом за яким спалахнуло сильне полум'я.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає, хоча приміщення сильно постраждало.

Видання також додає, що в той момент у Лузанівці перебували активісти «Ради громадської безпеки» та «Автомайдану».

Раніше УНІАН повідомляв, що в понеділок, 3 серпня, близько 3:18 годині ранку в Одесі пролунав черговий вибух. Об'єктом цього разу став штаб "Самооборони Одеси" за адресою вул. Канатна, 35