В одному з барів Одеси виникла сильна пожежа, якій передував вибух - ЗМІ
04:10, 05 серпня 2015Суспільство
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В ніч з 4 на 5 серпня в Одесі в Лузанівці виникла сильна пожежа у барі «Бікіні».
Пожежа почалася з гучного хлопку / timer-odessa.net
Як повідомили виданню Таймер очевидці, пожежа почалася з гучного хлопку, слідом за яким спалахнуло сильне полум'я.
За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає, хоча приміщення сильно постраждало.
Видання також додає, що в той момент у Лузанівці перебували активісти «Ради громадської безпеки» та «Автомайдану».
За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає / timer-odessa.net
В цей же час у Лузанівці перебували активісти «громадської Ради безпеки» та «Автомайдану» / timer-odessa.net
Раніше УНІАН повідомляв, що в понеділок, 3 серпня, близько 3:18 годині ранку в Одесі пролунав черговий вибух. Об'єктом цього разу став штаб "Самооборони Одеси" за адресою вул. Канатна, 35
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