Міліція розшукує 926 жителів Донецької області, зниклих за період АТО

Про це повідомляє прес-служба Головного управління (ГУ) МВС в Донецькій області.

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Повідомляється, що з початку проведення АТО на території Донецької області оголошено в розшук 1381 зниклого безвісти, місцезнаходження 455 із них встановлено. Пошуки решти 926 жителів регіону тривають.

Станом на сьогодні на обліку ГУ МВС в Донецькій області перебуває 564 зниклих безвісти людей і 362 викрадених (статистика з початку проведення АТО).

Достовірно встановлено, що 204 людини були викрадені представниками незаконного бандформування "ДНР". Обставини зникнення ще 158 осіб встановлюються.

За всіма фактами викрадення людей міліцією відкриті кримінальні провадження за ст. 146 Кримінального кодексу ("незаконне позбавлення волі або викрадення людини").