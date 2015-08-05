Україна скасувала заборону на в'їзд ВІЛ-позитивним іноземцям

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.Як зазначається, заборона на імміграцію в Україну людям, які живуть з ВІЛ, була встановлена Переліком інфекційних хвороб, захворювання на які є підставою для відмови в наданні дозволу на імміграцію в Україну, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 жовтня 2001 року №415.

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За даними прес-служби, 22 липня 2015 року уповноважений з прав людини направила листа на адресу міністра охорони здоров’я України з проханням вжити заходів щодо внесення змін до Переліку з метою усунення дискримінаційних положень і приведення його у відповідність до міжнародних і європейських стандартів в галузі захисту прав людини.

У відповідь МОЗ повідомило, що наказом від 11 червня 2015 року №329 ВІЛ-інфекцію як підставу для відмови у наданні дозволу на імміграцію в Україну з Переліку виключено. Зміни до Переліку набрали чинності 10 липня 2015 року, підкреслили у прес-службі омбудсмена.

«Таким чином, на сьогодні іноземцям та особам без громадянства з ВІЛ-позитивним статусом гарантується можливість безперешкодно іммігрувати в Україну, шукати без надмірних і невиправданих перешкод офіційного працевлаштування тощо», - йдеться в повідомленні.

На думку уповноваженого з прав людини, скасування відповідної заборони для ВІЛ-позитивних іноземців та осіб без громадянства є значним кроком вперед у сфері захисту прав людини та протидії дискримінації людей, які живуть з ВІЛ. Окрім того, ухваливши таке рішення, Україна приєдналась до близько 140 прогресивних держав, які також скасували подібні заборони як необґрунтовані, додали у прес-службі.