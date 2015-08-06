У Москві суд продовжив термін арешту 72-річному українцю Солошенко, обвинуваченому в шпигунстві

Про це УНІАН повідомили в прес-службі суду. Таким чином термін арешту становитиме 14 місяців.

«Суд задовольнив клопотання слідства, продовживши Солошенку запобіжний захід на два місяці, до 5 жовтня», - повідомили в суді.

Йому пред'явлено обвинувачення за статтею 276 (шпигунство) КК РФ. Подробиці справи невідомі, оскільки його матеріали містять гриф «таємно», а засідання проходять у закритому режимі.

Як пояснила УНІАН член Громадської спостережної комісії Москви Зоя Свєтова, сьогодні Мосміськсуд продовжував термін арешту, а не Лефортовський районний суд, оскільки він перебуває під вартою вже впродовж року.

Вона повідомила, що бачила Солошенка 1 серпня.

«Він дуже погано почувається – скаржиться на болі в серці, періодично викликає лікарів, які роблять кардіограму. Він нервується, йому щось пообіцяли, але я не впевнена, що ФСБ Росії стримає свою обіцянку», - сказала Свєтова.

«Солошенко дуже хвилюється, що буде на суді. Наскільки я розумію, він сподівається, що вийде на волю після суду, як, швидше за все, обіцяє йому слідство», - сказала вона.

При цьому вона повідомила, що цією справою постійно опікується консул України в Москві. За її словами, Солошенко зараз ознайомлюється з матеріалами справи і готується до суду, який має розпочатися у вересні. У нього з'явився новий адвокат – Геннадій Блохін.

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«Моя думка – не дуже вірю, що йому дадуть умовний строк за статтею «шпигунство». Може бути, його засудять, а потім помилують», - сказала вона.

Водночас син арештованого Владислав Солошенко відзначив, що його батько вийшов на пенсію в 2010 році.

«Сьогодні рівно рік з моменту його затримання. Чекаємо суду», - сказав він.

За його словами, ця справа повністю відображає відносини Росії і України.

«Ці звинувачення – марення, у батька вже забрали рік життя, і невідомо, чим це закінчиться. Його колишній колега з Москви наполягав на його приїзді, виманював, пропонував бізнес-варіанти. Коли батько приїхав до Москви і зайшов у приміщення – його відразу пов'язали співробітники ФСБ», - сказав Владислав Солошенко.

Солошенко був затриманий в Москві 5 серпня 2014 року в Москві під час ділової поїздки.