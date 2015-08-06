До кінця року Мін’юст обіцяє надати можливість подавати заяви до РАЦСу через Інтернет

Про це повідомив УНІАН глава відомства Павло Петренко сьогодні під час візиту до Хмельницького.

За словами міністра, електронний документообіг спрощує кількість візитів до РАГСу.

"Щоб оформити шлюбні стосунки, необхідно тричі відвідати РАЦС: спочатку для отримання консультації з визначення дати, потім принести квитанцію зі сплати мита в банку, а в кінці прийти з документами дружини. Погодьтеся, що це - нонсенс”, - зауважив він.

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Петренко розповів, як діє подача заявок через мережу Інтернет. Для цього на сайті Мін’юсту необхідно створити електронний кабінет, відправити відскановані документи; через платіжну картку потрібно сплати мито в банк. До РАЦСу людина приходить один раз, аби забрати готові документи.

Міністр зазначив, що через електронний кабінет можна реєструвати зміну прізвищ, реєструвати шлюб і смерть.

Петренко додав, що Мін’юст проводить навчання співробітників РАГСів з метою оволодіння навиками користуватися онлайн реєстрацією.

Наразі подавати електронні документи на оформлення актів громадянського стану можуть мешканці Києва, Київської області, Одеської і Дніпропетровської областей.