Мінекономіки планує скасувати трудові книжки

Про це міністр написав у Twitter.

"Ховаємо совкову спадщину. Вислав на узгодження до інших органів пакет законів щодо відміни трудової книжки. Чекаємо реакції", - повідомив Абромавічус.

Трудова книжка — офіційний персональний документ, який містить записи про працевлаштування громадянина; були широко поширені в СРСР, Третьому рейху, НДР та Болгарії, використовуються в багатьох країнах СНД.

Оформлюється при першому прийнятті на роботу, зберігається у відділі кадрів організації-роботодавця, містить особисті дані (прізвище, ім'я, по-батькові, дату та рік народження, освіту, професію та спеціальність; всі зміни та будь-яка інформація про взаємовідносини з роботодавцем реєструються в трудовій книжці та засвідчуються підписом відповідального працівника відділу кадрів.