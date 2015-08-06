Мінекономіки планує скасувати трудові книжки
Міністерство економічного розвитку і торгівлі під керівництвом Айвараса Абромавічуса підготувало пакет законів про відміну трудової книжки.
Про це міністр написав у Twitter.
"Ховаємо совкову спадщину. Вислав на узгодження до інших органів пакет законів щодо відміни трудової книжки. Чекаємо реакції", - повідомив Абромавічус.
Трудова книжка — офіційний персональний документ, який містить записи про працевлаштування громадянина; були широко поширені в СРСР, Третьому рейху, НДР та Болгарії, використовуються в багатьох країнах СНД.
Оформлюється при першому прийнятті на роботу, зберігається у відділі кадрів організації-роботодавця, містить особисті дані (прізвище, ім'я, по-батькові, дату та рік народження, освіту, професію та спеціальність; всі зміни та будь-яка інформація про взаємовідносини з роботодавцем реєструються в трудовій книжці та засвідчуються підписом відповідального працівника відділу кадрів.
Хороним совковое наследие.Выслал на согласование в другие органы пакет законов по отмене трудовой книжки.Ждем реакции pic.twitter.com/mbRAuOucOP
— Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) August 6, 2015