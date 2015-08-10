В окупованому Криму "поховали" 4 тонни санкційних продуктів з ЄС

Про це повідомляє прес-служба Россільгоспнагляду.

Зокрема, як наголошується, було знищено 2,4 тонни болгарського перцю, 1,3 тонни салату "Айсберг" і салату "Латук" з Голландії, 102 кілограми помідорів "Черрі" з Італії, 143 кілограми селери з Німеччини, 18,6 кілограма салату з Норвегії, 90 кілограмів цибулі порею, 79 кг брокколі і перцю "Чилі" з Нідерландів, а салати "Рукола", "Кучерявий" та інші - з Іспанії.

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Згідно з повідомленням, продукція була вилучена і знищена на Вірменському полігоні методом поховання.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня президент РФ Володимир Путін підписав указ про знищення продуктів, які ввозяться на територію РФ , що потрапили під ембарго. Після цього уряд РФ затвердив правила знищення санкційних продуктів. Указ Путіна почав діяти з 6 серпня.