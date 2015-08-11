Україна склала "чорний список" заборонених до ввезення книг

В даний список, зокрема, потрапили книги донецького письменника-фантаста Федора Березіна "Війна 2010. Український фронт" (2009 рік) та "Український фронт. Червоні зірки над Майданом" (2014 рік). Про це повідомляється на сайті Держкомтелерадіо.

З початку збройного конфлікту на Донбасі Березін входить у керівництво самопроголошеної «ДНР».

Також в списку є книга Георгія Савицького "Поле бою — Україна. Зламаний тризуб", Гліба Боброва "Україна в огні", книги Олександра Дугіна "Україна. Моя війна. Геополітичний щоденник" і "Євразійський реванш Росії".

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Письменник Едуард Лімонов представлений в українському "чорному списку" книгою "Київ капут". У цей перелік також потрапила книга вченого-економіста, радника президента Росії Сергія Глазьєва "Українська катастрофа. Від американської агресії до світової війни?".

Також в списку є книга "Як нацькувати Україну на Росію" авторства публіциста і журналіста Юрія Мухіна, який з двома соратниками зараз поміщені під варту, будучи звинуваченим у продовженні діяльності забороненої організації "Армія волі народу".

Замикає список книга історика Олександра Дюкова "Масові порушення прав людини в ході громадянського протистояння на Україні, 2013-2014 роки: річний звіт IGCP".