В окупованому Донецьку запрацювали банкомати "Центробанку ДНР"

Про це повідомляється на одному з сайтів бойовиків.

Банкомати поки будуть обслуговувати банківські картки, які видані за зарплатними проектами таким установам як сам "ЦРЛ", "Мінфін" і "адміністрація голови республіки". Карти інших фінансових установ банкомати поки не беруть.

"Поки не варто пробувати через наші банкомати знімати гроші з карток інших банків. Наші термінали можуть просто не повернути - "зажувати" таку карту, і у власника виникне низка проблем", - каже оператор "колл-центру».

За його словами, банкомати запрограмували на видачу готівки, як в рублях, так й в доларах, але поки що кошти видаються тільки у валюті РФ.

Як повідомляв УНІАН, керівництво так званих "ДНР" й "ЛНР" прийняло рішення про можливе використання в розрахунках на підконтрольних їм територіях будь-якої валюти світу.