В ОБСЄ захвилювалися через посилення боїв на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні розповсюдила прес-служба ОБСЄ.

"Я ще раз рішуче засуджую будь-які інциденти або дії, що перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії (СММ)", - сказав він.

Дачич нагадав сторонам конфлікту на Донбасі про їх відповідальність за дотримання режиму припинення вогню та запобігання подальшим жертвам серед цивільного населення.

ОБСЄ зазначає, що Спеціальна моніторингова місія повідомила сьогодні про значне зростання кількості порушень режиму припинення вогню 10 серпня в районах поблизу Маріуполя. Особливе занепокоєння викликає ситуація навколо Старогнатівки, а спостерігачі СММ були знову обстріляні сьогодні вдень на сході України.

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"Безпека і свобода пересування має вирішальне значення для СММ, щоб вона могла виконувати свій мандат. Недоторканність власності СММ повинна бути повністю забезпечена", - заявив Дачич, засудивши інцидент, в результаті якого 4 броньованих транспортних засобів спостерігачів СММ були спалені 9 серпня у Донецьку.