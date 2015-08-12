В Сєверодонецьку запрацюють два додаткових пункти тимчасового перебування переселенців - ДСНС

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Сьогодні перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький відвідав два резервних пункти прийому і тимчасового перебування переселенців у Сєверодонецьку, які зараз облаштовуються та будуть відкриті на початку жовтня.

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"У цих пунктах будуть створені всі умови для комфортного тимчасового перебування людей, які переміщуватимуться зі сходу України до інших регіонів. Таким чином, у разі загострення ситуації та збільшення кількості переселенців ми матимемо резервні місця для короткострокового розміщення людей до того моменту, коли буде вирішено питання про їх переміщення в інші області", - зазначив Мельчуцький.

Один пункт розміщуватиметься на території 51-ї Державної пожежно-рятувальної частини і зможе розмістити близько 150 осіб. На даний час там проводяться ремонтні роботи, замінено всі вікна, ведуться оздоблювальні роботи. Планується обладнання кухонь, санвузлів, душових.

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Другий пункт створюється на полігоні 1-го Державного пожежно-рятувального загону. Там розгорнуто 6 житлових наметів, у яких можна розмістити до 150 осіб. Крім того, споруджується медичний намет та їдальня. Тривають роботи з обладнання душової, планується встановлення генератора для автономного електроживлення. Всі намети обладнано спеціальними обігрівачами.